شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. انفجار عبوتين ناسفتين وإصابة ضابط بقنبلة صوتية فى البصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، بأن عبوتين ناسفتين انفجرتا فى محافظة البصرة.

وقال المصدر، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم، أمام منزل مواطن فى البصرة، وأسفرت عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأضاف المصدر،"أن عبوة أخرى انفجرت أمام مقر شركة فى المحافظة، وأسفرت عن إلحاق أضرار مادية فقط".

وفى سياق متصل، أصيب ضابط برتبة ملازم بقنبلة صوتية فى محافظة البصرة، حيث أن قنبلة صوتية استهدفت اليوم، قوة أمنية فى أحد شوارع البصرة، مما أسفر عن إصابة ضابط برتبة ملازم.

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ومن جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم، مقتل أحد العناصر الإرهابية التى استهدفت قوة من شرطة حماية نفط فى قضاء بيجى الواقع شمال البلاد.

وقالت الخلية العراقية، فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحد العناصر الإرهابية، كان يرتدى حزاما ناسفا عقب الهجوم الذى تعرضت له نقطة تابعة للشرطة، مما أسفر عن مقتل 4 من عناصرها شمال البلاد.

وكان مصدر أمنى عراقى، قد أفاد مساء أمس السبت، بأن أربعة منتسبين فى شرطة الطاقة قتلوا جراء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى بقضاء بيجي، مما دفع القوات الأمنية إلى القيام بتطويق مكان الحادث وفتح تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات هذا الحادث الإرهابى.

ولم تعلن أى جهة أو جماعة حتى الآن مسئوليتها عن هذا الحادث، الذى يتزامن مع انطلاق مظاهرات احتجاجية فى العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، فضلا عن المطالبة بإجراء إصلاحات فى كافة أنحاء البلاد.