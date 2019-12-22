شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: وزير الخارجية اليونانى يصل بنغازى فى "زيارة عمل رسمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها نقلا عن وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إلى بنغازى فى " زيارة عمل رسمية ". وكان دندياس أكد أن الاتفاق بين تركيا ورئيس حكومة طرابلس فائز السراج يتناقض مع القوانين الدولية.

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