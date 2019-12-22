شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيلا للتوطين.. بلدية دبى تعين 123 مواطنا بوظائف فنية وميدانية فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفعيلًا لمنهج التوطين الذى تنتهجه أغلب دول الخليج حاليًا بالاتجاه نحو تعيين أبناء الوطن فى الوظائف المختلفة بدلًا من الاعتماد على العمالة الأجنبية، كشف داوود الهاجرى، مدير عام بلدية دبى، أنه تم تعيين 123 مواطناً فى يوم واحد فى بلدية دبى بوظائف فنية وميدانية، وذلك بعد أن اجتازوا المقابلات الشخصية الفورية المطلوبة.

وقال مدير عام بلدية دبى، لصحيفة "البيان" الإماراتية، إن البلدية عملت على تطوير منهج التوطين لديها، حيث نفذت خططاً لتغطية احتياجاتها الوظيفية عبر نظام استقطاب فعّال ركز على أصحاب الكفاءات من المواطنين ممن تتجانس مؤهلاتهم وخبراتهم وكفاءاتهم مع الوظائف، إضافة إلى تبنيها مناهج تمكين مهنية وتأهيلها لكفاءاتها البشرية ومبادرات معنية بالسعادة الوظيفية.



داوود الهاجرى مدير عام بلدية دبى

ويشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين فى الإمارات، كانت قد أعلنت مطلع ديسمبر الجارى، عن عرضها 1886 وظيفة خلال شهر نوفمبر الماضى، بالتعاون مع القطاع الخاص، توزعت بين 5 إمارات، هى أبوظبى ودبى والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

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وتنوعت تخصصات الشواغر بين مهندس معمارى، ومساعد تطوير أعمال، ومهندس مدنى، وأطباء فى كافة التخصصات، وفنى مختبرات طبية، ومهندس طرق، ومحاسب، ومهندس خدمات، ومهندس تنسيق حدائق، ومتدرب متخرج، ومدير حسابات، ومحلل مالي، ومهندس كمبيوتر، ومترجم تحرير، ووسيط أسهم، ومدير مبيعات، ومستشار قانوني، وموظف استقبال، ومدخلة بيانات، ومدير تطوير، ومشرف مبيعات، فضلاً عن كثير من التخصصات فى قطاع التعليم.

وتصدرت دبى قائمة فرص العمل المعروضة للمواطنين فى القطاع الخاص بنصيب 1241 وظيفة، تلتها أبوظبى بـ361 وظيفة، ثم رأس الخيمة بـ157 وظيفة، وعجمان رابعاً بـ91 وظيفة، والشارقة بـ36 وظيفة.

فى السياق ذاته، دعت الوزارة المواطنين إلى التطلع للعمل فى وظائف غير تقليدية أهمها مجال تقنيات الواقع الافتراضى الذى يتيح العديد من الفرص وتشمل المهارات المطلوبة له البرمجة، والهندسة، وإنتاج المحتوى، فضلاً عن مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث أكدت أن 25% من مبانى دبى سيتم إنشاؤها بهذه التقنية بحلول عام 2030، كما نصحت المواطنين الراغبين فى تحقيق أعلى درجات الفاعلية فى المهنة المستقبلية، باكتشاف النفس أولاً من خلال نافذة "جوهارى" والاهتمام بمساحة المنطقة المفتوحة لزيادة الثقة بالنفس.