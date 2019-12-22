شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير المنطقة المحيطة بالحرم المكى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد المنطقة المحيطة بالحرم المكى الشريف أعمالا تطويرية بما يتناسب مع حجم الزيادة المضطردة لزوارها على مدار العام.

وبحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية، يجرى التخطيط لتطوير طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة على مساحة 1.25 مليون متر مربع كواحد من أبرز المشاريع التنموية والتطويرية الحيوية في المنطقة بحيث يتضمن مساراً بطول 3.650 م فى امتداد طبيعي لساحات الحرم المكي الشريف، ومساحات خضراء، والعديد من المرافق الثقافية والاجتماعية المتكاملة.

كما يشتمل المشروع بعد اكتماله مسار النقل الترددي متضمنا 11 محطة للتوقف لتسهيل الحركة نحو الحرم المكى الشريف، ومحطتين لحافلات مكة المكرمة، و 33.300 موقف للسيارات.