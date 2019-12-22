شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 شرطيين عراقيين ومسلح إثر اشتباك شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت الخلية فى بيان أن عناصر تنظيم داعش الإرهابى، اعترضوا مساء امس السبت، حاجزاً أمنيًا تابع لشرطة حماية نفط "بيجى" فى خط السحل التابع للمحافظة.
وأضاف البيان، أن القوات الأمنية ردت على التعرض، وتمكنت من قتل عنصر إرهابى يرتدى حزام ناسف فيما قتل أربعة من عناصر الشرطة ، مشيراً إلى أن القوة الأمنية شرعت بعد ذلك بتفتيش المنطقة إلا أن عبوة ناسفة انفجرت متسببة بإصابة ضابط بجروح.
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