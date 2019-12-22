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مقتل 4 شرطيين عراقيين ومسلح إثر اشتباك شمالى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، اليوم الأحد، مقتل أربعة شرطيين، ومسلح إثر اشتباك مسلح بمحافظة "صلاح الدين" شمالى بغداد.

 

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء "واس"، ذكرت الخلية فى بيان أن عناصر تنظيم داعش الإرهابى، اعترضوا مساء امس السبت، حاجزاً أمنيًا تابع لشرطة حماية نفط "بيجى" فى خط السحل التابع للمحافظة.

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وأضاف البيان، أن القوات الأمنية ردت على التعرض، وتمكنت من قتل عنصر إرهابى يرتدى حزام ناسف فيما قتل أربعة من عناصر الشرطة ، مشيراً إلى أن القوة الأمنية شرعت بعد ذلك بتفتيش المنطقة إلا أن عبوة ناسفة انفجرت متسببة بإصابة ضابط بجروح.

 

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