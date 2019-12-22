شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يزور تونس غدا على رأس وفد رفيع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، بزيارة غداً الأثنين، إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربى.

تأتى زيارة رئيس البرلمان العربى، والوفد المرافق له، دعماً من البرلمان العربى للجمهورية التونسية فى ظل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس جديدً لمجلس نواب الشعب التونسى.

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وسيلتقى وفد البرلمان العربى، خلال الزيارة، بالرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وراشد الغنوشى رئيس مجلس نواب الشعب التونسى.

وسيتناول رئيس البرلمان العربى فى لقاءاته، تمتين العلاقات بين البرلمان العربى والجمهورية التونسية، واطلاعهم على قرارات ومواقف وخطط عمل البرلمان العربى؛ دعماً ونصرةً للقضايا العربية فى ظل الظروف الدقيقة التى يشهدها العالم العربى.