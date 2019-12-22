شكرا لقرائتكم خبر عن 9 طرق للتعرف على السلع المغشوشة والمُقلدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت جمعية حماية المستهلك على ضرورة مواجهة انتشار ظاهرة السلع المغشوشة بالسوق المحلي، ووقف استهلاكها، لكونها تشكل خطرا كبيرا على المستهلك والبيئة المحيطة به والاقتصاد بوجه عام، لتأثيرها السلبي في إضعاف تواجد السلع الأصلية والجيدة المطابقة للمقاييس والمواصفات وذلك من خلال قلة تكلفتها، واستغلال قلة وعي بعض المستهلكين، والتحايل عليهم بأنها أصلية وبسعر أقل ، محددة 9 وسائل لتلافي الوقوع ضحية لتلك السلع.

ووفقاً لـ”مكة”، بينت «الجمعية» أن إجمالي المنتجات المخالفة المضبوطة لـ 2018م بلغ نحو 42 مليون منتج ضبطت من قبل فرق وزارة التجارة والاستثمار، حسب ما بينت الإحصائية الصادرة عن الوزارة بأن القيمة التقديرية للمنتجات المضبوطة وصلت إلى 909 ملايين ريال.

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وفيما يلي طرق تحمي المستهلك من السلع المغشوشة والمقلدة بحسب الجمعية: