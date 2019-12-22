9 طرق للتعرف على السلع المغشوشة والمُقلدة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت جمعية حماية المستهلك على ضرورة مواجهة انتشار ظاهرة السلع المغشوشة بالسوق المحلي، ووقف استهلاكها، لكونها تشكل خطرا كبيرا على المستهلك والبيئة المحيطة به والاقتصاد بوجه عام، لتأثيرها السلبي في إضعاف تواجد السلع الأصلية والجيدة المطابقة للمقاييس والمواصفات وذلك من خلال قلة تكلفتها، واستغلال قلة وعي بعض المستهلكين، والتحايل عليهم بأنها أصلية وبسعر أقل ، محددة 9 وسائل لتلافي الوقوع ضحية لتلك السلع.
ووفقاً لـ”مكة”، بينت «الجمعية» أن إجمالي المنتجات المخالفة المضبوطة لـ 2018م بلغ نحو 42 مليون منتج ضبطت من قبل فرق وزارة التجارة والاستثمار، حسب ما بينت الإحصائية الصادرة عن الوزارة بأن القيمة التقديرية للمنتجات المضبوطة وصلت إلى 909 ملايين ريال.
وفيما يلي طرق تحمي المستهلك من السلع المغشوشة والمقلدة بحسب الجمعية:
- استخدام التطبيقات المتاحة من قبل الجهات الحكومية المعنية للتأكد من سلامة المنتجات.
- في حال اكتشافه للمنتجات المعيبة والمغشوشة تقديم بلاغات للجهات المختصة.
- الشراء من المتاجر الموثوقة والمعتمدة وتجنب الشراء من الباعة المتجولين.
- تجنب شراء المنتجات المغشوشة والمقلدة من المواقع الالكترونية غير المرخصة.
- التأكد عند شرائه من المواقع الالكترونية حصول الموقع على شهادة خدمة «معروف».
- الحصول على فاتورة للمنتج موضحا بها اسم المتجر ورقم السجل التجاري والموقع إضافة إلى بطاقة الضمان.
- في حال اكتشاف أن المنتج معيب أو مغشوش أو مقلد فيحق له إرجاعه واسترداد المبلغ الذي دفعه.
- مشاركة التجارب مع الأصدقاء والأسرة وتحذيرهم من مصادر المنتجات المغشوشة والمقلدة.
- تقديم بلاغ رسمي لوزارة التجارة والاستثمار حين اكتشافه المنتجات المريبة والمعيبة.
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