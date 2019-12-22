شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تكشف حقيقة إلغاء مؤسسات أرباب الطوائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل، أنه لا نية لإلغاء مؤسسات أرباب الطوائف ضمن خطة التحول، لافتا إلى أن الهدف عكس ذلك تماما، وأن خطوة تحول المؤسسات إلى شركات تهدف إلى المحافظة عليها وتطويرها ونقل طريقة إدارتها وعملياتها إلى أعلى درجات الاحترافية والحوكمة.

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ووفقاً لـ”مكة”، أوضح “إسماعيل” أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج حدد مدة سنة كاملة لمؤسسات أرباب الطوائف لتتخذ شكل الشركات المساهمة وتنشئ شركات تقديم الخدمة التابعة لها، مبينا أن الصبغة التجارية الجديدة تعد ميزة تنافسية ووسيلة لضمان الاستمرارية والاستدامة لهذه الشركات.

وشدد على أن إصدار مجلس الوزراء موافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، يهدف لرفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعا وكما، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تطوير الخدمات المقدمة للحجاج بما يمكنهم من أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة وزيارة المسجد النبوي بكل يسر وسهولة.

وأشار “إسماعيل” إلى أن أكبر ما يميز مؤسسات أرباب الطوائف هو الكم الهائل من الخبرات التراكمية، والتي تتمثل في الكوادر البشرية العاملة على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن والإشراف على هذه المؤسسات.