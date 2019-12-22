شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إصابة طالب بـ«الحصبة» في إحدى مدارس مكة.. وقلق بين أولياء الأمور والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن إصابة طالب في مدرسة ابتدائية للبنين بمكة المكرمة بفيروس «الحصبة»، فيما تم تشكيل فريق لمكافحة العدوى من مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وقام بزيارة المدرسة ونقل العديد من الطلاب إلى مستشفيات ومراكز صحية لإجراء عملية الكشف عليهم للاشتباه في إصابتهم بفيروس الحصبة.

ووفقاً لـ”المدينة”، قال عدد من أولياء أمور الطلاب إنهم يشعرون بالقلق بشأن حالة الإصابة بـ«الحصبة» داخل المدرسة معربين عن تخوفهم من زيادة الحالات المصابة فتصبح مشكلة مثل ما حدث مع فيروس «النكاف» و«الجرب» اللذين انتشرا في العديد من المدارس منذ وقت ليس ببعيد، وأبدوا استغرابهم حول ما وصفوه بالتكتم وعدم الإفصاح عن وجود فيروس «الحصبة» في المدرسة في الوقت الذي يحتاج فيه الجميع إلى معرفة التفاصيل، وشددوا على تضافر الجهود من أجل وضع حد لانتشار مثل هذه الفيروسات وتهيئة أجواء دراسية مناسبة للمعلمين والطلاب.