شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروب يفقدك شحوم الارداف والكرش دون رجيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أقوى من حبوب التخسيس، الكوب العجيب اشربه قبل النوم يفقدك شحوم الارداف والكرش دون رجيم لتستمتع بجسم رشيق في بداية 2016.

المكونات: كوب ماء مغلي، ملعقة قشر ليمون، قطرات ليمون، ملعقة قرفة، نصف ملعقة عسل. Advertisements التحضير: نمزج الكل و نتركه 10 دقائق، يصفى ويشرب قبل النوم بـ 3 ساعات، وقبل فطور الصبح بنصف ساعة لمدة شهر على الاقل. تنبيه: يجب اتباع نظم سعرات حراريه 1200 سعرة لخسارة 8 كيلو في الشهر.

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