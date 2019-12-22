كيف تحصل على بشرة مشرقة صحية ونظيفة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إزالة المكياج وتنظيف البشرة قبل النوم نصيحة من أهم النصائح التي دائماً ما نسمعها، والتي تعتبر من أهم شروط الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، وطبعاً أهم أطباء الجلد واختصاصيي التجميل يبدؤون بهذه النصيحة لأن النوم بالمكياج يؤدي إلى إغلاق المسام مما يسبب أذى كبير للبشرة، وللتعرف على أهم الطرق للعناية بالبشرة قبل النوم تابعوا معنا نصائح أهم خبراء التجميل للحصول على بشرة مشرقة صحية ونظيفة:



- لا تعتمدوا على المحارم المعطرة المزيلة للمكياج

قد تكون المحارم المعطرة المخصصة للمكياج حل ممتاز عندما تكونين على عجلة من أمرك، لكنها قد تترك أثراً وأوساخاً على البشرة هي تزال بطبيعة الحال باستخدام منظف الوجه العادي، يمكنك استعمال المحارم المعطرة لازالة الماكياج لكن بالتأكيد أتبعيها بغسول الوجه.

- استخدام مياه Micellar المعالجة بدلاً ن المياه العادية

المياه ليست هي الخيار الوحيد لتنظيف الوجه فمياه Micellar صيحة جديدة في عالم مستحضرات التجميل فهي مياه غازية معبأة مع فوائد عديدة، تساعد على التخلص من الشوائب والأوساخ العالقة في البشرة، تتركها رطبة وهي آمنة على البشرة الحساسة، وباستخدام هذه المياه مع القطن تأكدي أنك تحصلين على أفضل نتيجة من التنظيف.

- منظف الوجه ذو أساس زيتي

هذا هو المنظف السحري لإزالة الماكياج، وهو الأفضل لإزالة ماكياج العيون إذ أنه يحافظ على درجة الترطيب المناسب، كما يمكن استخدامه مع قطعة قطنية خلال الاستحمام لإزالة الفاونديشن، أو الماكياج صعب الإزالة كالمساكارا المضادة للماء، قد يترك أثراً زيتياً على البشرة يمكن إزالته بالمياه.

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- الكريم البارد

هو مثالي لإزالة الماكياج طويل الأمد دون تعريض البشرة للجفاف، لا ندعي بأنه خالي من المساوء تماماً إلا أنك يمكنك الخلود إلى النوم وأنت مطمئنة أنه لايوجد أثر لظلال العيون أو الفاونديشن.

- أزيلي الماكياج قبل غسل الوجه

فليس غسول الوجه دائمأ قادر على إزالة كل المكياج، لذا استخدمي مزيل الماكياج ثم غسول الوجه.

- استخدمي عودة تنظيف الأذنين

أزيلي خط الآيلاينر باستخدام عودة تنظيف الأذنين بعد غمسها بمزيل المكياج .

- نظفي البقاية القماشية إن كنت تريدين استخدامها

يمكنك استخدام بقايا الأقمشة القطنية لتنظيف بشرتك لكن يجب أن تغسليها بشكل دوري كي لا تكون ملجأ للبكتيريا والجراثيم فتؤدي إلى نتيجة عكسية.

- اشطفي وجهك بسخاء

ليس المطلوب أن تضعي وجهك تحت الصنبور لكن احرصي على شطفه جيداً ولا تتركي أي أثر للغسول ومن المفيد تعريض الوجه لمياه متدفقة.