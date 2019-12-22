مشروبات ذات أهمية توازي وتفوق الماء بفوائدها الصحية والغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يلعب الماء دورًا بالغ الأهمية في كل الوظائف في جسمك بدءًا من الترطيب وصولًا إلى فقدان الوزن فضلًا عن الوظائف العضوية الأخرى الأمر الذي يجعل منه المشروب السحري الأول من دون منازع.



سنقدّم لك، إضافة إلى الماء مشروبات ذات أهمية توازي وقد تفوق الماء بفوائدها الصحية والغذائية، تعرّفي إليها:

الشاي الأخضر

لهذا المشروب فوائد صحية كثيرة فقد أثبتت الدراسات فعاليته في تقليص معدّلات الكوليسترول بالإضافة إلى خفض معدّلات ضغط الدّم ومستويات السكر في الجسم وبالتالي الحماية من خطر الإصابة بداء السكّري. كما أثبتت الدراسات أيضًا فعالية الشاي الأخضر في تنشيط الذاكرة وحماية العقل من الإصابة بمرض الألزهايمر ومن أمراض عدة بفضل احتوائه على عدد كبير من مضادات الأكسدة.

ماء جوز الهند

Advertisements

لماء جوز الهند فعالية كبيرة في إعادة ترطيب الجسم وبخاصة بعد التمارين الرياضية، وقد أفادت بعض الدراسات أنّ لماء جوز الهند قدرة أكبر من تلك لدى الماء في تزويد الجسم بالسوائل التي يحتاجها. بالإضافة إلى احتوائه على كميات كبيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيم التي يحتاجها جسمك لتفعيل نشاطه لذا يمكنك الإستعاضة عن المشروبات الأخرى بماء جوز الهند لفوائده الكثيرة والسعرات الحرارية القليلة فيه.

الحليب

بالرغم من الدراسات المتضاربة المتعلقة بهذا المشروب الأبيض فمنها ما يعتبره عاملًا كبيرًا في الوقاية من مرض السرطان وأخرى ما يقول إنه سبب من أسباب زيادة الوزن وغيرها إلاّ أنّ آخر هذه الدراسات يثبت فعالية الحليب في تنشيط الدماغ بفضل احتوائه مضاد الأكسدة "Gluthacione" الذي يحمي الخلايا الدماغية من التضرر.

الزنجبيل

علاج سحري طبيعي لكلّ اضطرابات الأمعاء ومشكلاتها بدءًا من التقيّؤ أثناء الحمل وصولًا إلى تشنّجات المعدة وتقلّصاتها وهو يحتوي على سعرات حرارية ضئيلة جدًّا لذا ضعي قطعتين منه في كوب من الماء الساخن واحتسيه متى شئت.

عصير الرمان

تحتوي فاكهة الرمان على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والتي بحسب الدراسات تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من الإلتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السرطان لذا فإنّ شراب الرمان هو خيارك الأفضل من الآن وصاعدًا لكن إحرصي على أن يكون طبيعياً وخال من السكر ومن المواد الحافظة.