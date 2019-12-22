عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الأطفال يحبون أن يكون في غرفتهم إضاءة ما حتى لا تغرق الغرفة في الظلام. يمكنك ان تضيء شمعة ولكن الشمع ليس شيئاً آمناً إذ قد يسبب الحريق .



سنقدم لكم فكرة مذهلة لإضاءة غرفة الطفل .. عبر استخدام قناني زجاجية ومرطبانات وعيدان فوسفورية مضيئة (تجدونها عند محلات one dollar) . لقد صنعت أمي لمبات ملونة رائعة بأقل من 10 دولارات. إليكم كيف تعدونها:

1- أحضر قناني زجاجية ومرطبانات زجاجية ومن ثم قم بتنظيفها.

2- ارتدي قفازات تستعمل لمرة واحدة واجلب مقصاً لقص العيدان المضيئة الفوسفورية.

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3- اجعل العيدان الفوسفورية مائلة لتنشيط المواد الكيميائية المضيئة . والآن قم بحذر بقص أطراف العيدان ودع السائل ينزل الى المراطبين.

4- حاول أن يقع السائل على الجوانب الداخلية للأوعية الزجاجية .. قد تحتاج الى أكثر من عود واحد للمرطبان.

5- ها قد انتهيت.. ينبغي ان ترى المراطبين تشع. يمكنك استعمالها كزهريات في النهار وراقبها في الليل كيف تشع .