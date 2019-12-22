شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حيل رائعة ستغيّر حياتك للأبد! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الحكة في الحنجرة، الأنف المسدود، الغضب ، وغير ذلك … بعض هذه الأعراض وغيرها مزعجة جداً.



إليكم بعض الحيل ل ” تغشوا ” جسمكم وترتاحوا من هذه الأوجاع والإزعاجات بشكل فوري وبسيط.

1. التخلص من الحكة في الحنجرة … عن طريق الاذن!

عندما تشعرون بانزعاج في حنجرتكم، يكفي أن تحكوا أذنكم حتى يتوقف الحكاك.

يقول د. Scott Schaffer، رئيس مركز متخصص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة في نيوجرسي في الولايات المتحدة ” عندما يتم تنشيط أعصاب الأذن، فهي تخلق ردة فعل في الحنجرة يمكن أن تسبب تشنجاً عضلياً. هذا التشنج يهدئ الحكة في الحنجرة “.

2. استعملوا الماء البارد للتخلص من الغضب

المرة القادمة التي تشعرون فيها بالغضب، تنفسوا بعمق وضعوا الماء البارد على وجهكم. سيظن جسمكم أنه غاطس كلياً في الماء البارد ويقوم بردة فعل تدفعه لاستخدام الأوكسجين بطريقة أكثر فعالية فيسترخي.

3. كيف تتجنبون الألم عند أخذ حقنة أو عند التبرع بالدم ؟

تتمنون أن تتبرعوا بالدم ولا تتحملون الإحساس بالإبرة في الجلد ؟ هذه الحيلة ستفيدكم : بحسب دراسة ألمانية، السعال عند وخز الإبرة يمكن أن يحدّ من الألم.

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Taras Usichenko التي قامت بدراسة حول هذا الموضوع، تؤكد أن السعال يسبب ارتفاعاً مؤقتاً للضغط في القناة الشوكية والصدر، وهذا ما يكبح القنوات الموصلة للألم على صعيد النخاع الشوكي.

4. ما تسمعه أذنك اليمنى مختلف عما تسمعه أذنك اليسرى

استناداً إلى دراسة قام بها د. David Geffe من مدرسة الطب في جامعة UCLA، فإن الأذن اليمنى لديها قدرة أكبر على متابعة الحديث السريع من الأذن اليسرى. لكن هذه الأخيرة أكثر حساسية على التقاط مختلف النغمات.

هكذا، عندما تتناقشون مع صديق، يجب أن تقربوا أذنكم اليمنى، وعندما تريدون تمييز أغنية، استخدموا الأذن اليسرى.

5- . كيف تفتحون أنفكم المسدود… بلسانكم ؟

بدل أن تستخدموا علاجات مكلفة، يمكنكم أن تتبعوا هذه التعليمات لتفتحوا أنفكم المسدود :

اضغطوا لسانكم على سقف الحلق، ثم اضغطوا بإصبع واحد ما بين حاجبيكم.

تشرح د. Lisa DeStefano، الأستاذة المساعدة في جامعة ميشيغان لطب تقويم العظام، أن هذه الطريقة تحفز المجرى الذي يربط الأنف بالفم. وفي خلال 20 ثانية ، سينفتح الأنف بشكل كامل.

6- . عندما تشعرون بالعالم يدور، أوقفوه بيديكم !

إذا أصبتم بالدوار، جدوا سطحاً ثابتاً وضعوا يديكم فوقه. يقول د. Schaffer إن هذا يساعد على تثبيت التوازن لأن أعصاب اليدين حساسة جداً.

وهذا ما يجعل هذه الحيلة فعالة أكثر من النصيحة القديمة السائدة عن وضع الرجلين على الأرض لمحاربة الشعور بالدوار