مشروب عجيب ينحف البطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

المشروب العجيب الذي ينحف البطن والمؤخرة والزنود دون تعب ودون رجيم، مشروب جعل هذه السيدة تفقد 20 كيلو في شهرين.



هذا المشروب يمنع تشكل الدهون والأنسجة الدهنية في الجسم عن طريق إضافة الكركم إلى الطعام، وبعض أنواع الشراب بكميّاتٍ مناسبة مترافقة مع تمارين رياضية، كما يحرق الدهون بشكل ملحوظ وسريع عن طريق عمل خلطة من ثلاثة أكواب من الماء عليها ثلاث ملاعق من الكركم المطحون وملعقة من الزنجبيل المبشور، ووضعهم على النار حتى يغلي، وبعد ذلك نتركه يبرد ونضعه في الثلاجة، ونأخذ منه فنجاناً قبل الفطور، وفنجاناً قبل الغداء وفنجاناً قبل النوم.

مادة الكركمين الموجودة فيه تجعل الجسم يفقد الشهية ولا يشعر بالجوع، والشعور يكون بالشبع فقط، وذلك بسبب زيادة هرمون أديبونيكتين في الدم، وهو الهرمون المسؤول عن فقدان الشهية، كما ويزيد من إنتاج المادة الصفراء وبالتالي تدفّق هذه المادة إلى المعدة لحرق الدهون بشكلٍ أفضل؛ وذلك عن طريق تناول ملعقة صغيرة قبل أكل وجبة فيها دهنيات.

يجب عدم تناول الكركم بكميّات كبيرة؛ لأنّ له مضار عكسية إذا تم استعماله فترة طويلة.

فوائد الليمون للتخسيس:

لليمون فوائد كثيرة حيث انه يساعد على التخسيس واعطاء الجسم رشاقة ونحافة ويعمل على حماية الجسم والكبد والكلى من السموم ويعمل على تخفيف الدهون في الجسم واسترخاء العضلات والاعصاب والشرايين والاوعية الدموية.

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ورجيم الليمون يعمل على انقاص الوزن بطريقة امنة وبشكل فعال وطبيعية من غير استعمال العقاقير والادوية حيث يتم استخدامه والتحكم في كميته وحيث ان كل جسم له طريقته الخاصة وما يخصه فى التخسيس، كما ويعمل الليمون على انقاص والتقليل من الشحوم والدهون حيث ان الليمون يعمل على التقليل من الدهون التي تزيد من الكرش والارداف.

ويعمل الليمون على ازالة السموم في الجسم لانه السبب الرئيسي في السمنة سوء التغذية المتوازنة ويجب التنويع فى عناصر التغذية واكل اكلات مفيدة وجيدة لقوام الجسم لتحمي الجسم من السمنة والامراض.

أهم وصفات فوائد الليمون للتخسيس:

الوصفة الأولى: يتم شرب كوب من عصير ليمون مضاف اليه كمون او يقطع الليمون شرائح وفي الصباح يتم تناوله على الريق او ذلك بوضعه في الطعام بدلا من الحمض او الخل فسوف تستفيدين من هذه الوصفة وتجدين الفرق بعد فترة من استخدامها حيث سيعمل على تخسيس البطن والارداف وستلاحظين تخسيس الوزن والجسم بطريقة كبيرة وستتخلصين من السمنة.

الوصفة الثانية: يتم تناول كوب من عصير الليمون مضاف اليه الزنجبيل والراحة وبعده مباشرة الراحة والاسترخاء لمدة 15 دقائق ويتم تناول عصير ليمون بطريقة مباشرة وغير مباشرة ويتم استعمالها لمدة اسابيع وسيتم الحصول على نتيجة جيدة وسوف تخسس البطن والكرش والجسم وستحصلين على رشاقة.

الوصفة الثالثة: عصير برتقالة وليمون وماء مغلي، حيث يوضع قطع من البرتقال والليمون في الماء المغلي ويتم شربه واربع مرات يوميا.

الوصفة الرابعة: عصير ليمون وقشرة ليمون ونص لتر ماء، حيث يتم وضع قشرة الليمون مع ماء مغلي ووضع عصير الليمون ويتم تناوله قبل الافطار.