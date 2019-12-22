أبرز المشاكل الصحية التي يمكنك تشخيصها من خلال راحة يدك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تكشف راحة يدك الكثير من الأمور عن صحتك، وأبرز المشاكل الصحية التي يمكنك تشخيصها من خلال راحة يدك هي:



1- الرجفة: إن كنت تعانين من الرجفة، فلا تقلقي قد يعود السبب لكثرة تناولك القهوة أو بعض الأدوية المضادة للتوتر. ولكن في بعض الحالات، قد تشير الرجفة إلى المعاناة من مرض البركنسون.

إن كنت تعانين من هذه المشكلة بإنتظام، ننصحك بإستشارة الطبيب.

2- التشقّقات في راحة اليد: إن كنت تعانين من التشقّقات في راحة اليدين، فهذا قد يشير إلى أنك تعانين من نفص في الفيتامينات B3 وB7 الأساسية لتجديد خلايا البشرة.

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3- الأظافر الضعيفة والتي تتكسّر بسهولة: إن كانت أظافرك ضعيفة وتتكسّر بسهولة فذلك يعني أنك تعانين من نقص في معدن الزنك في الجسم.

حاولي أن تتناولي المأكولات الغنية بهذا المعدن المفيد.

4- الحساسية، الحكّة والجفاف: إن كنت تعانين من هذه العوارض في راحة اليدين، ننصحك بإستشارة الطبيب، لأنك قد تكونين مصابة بالإكزيما.

في حالات أخرى، قد تشير هذه الأعراض إلى نقص الفيتامين E في الجسم.

5- إزرقاق الأصابع: الأصابع التي يتغير لونها من الأبيض إلى الأزرق إلى الأحمر تشير إلى الإصابة بمتلازمة رينود. يحدث ذلك بسبب تشنّج الأوعية الدموية وانخفاض الدورة الدموية.

إن كنت تعانين من هذه المتلازمة ننصحك بإرتداء القفازات، تجنّب الضغط النفسي، التوقّف عن التدخين، تفادي البرد وإستشارة الطبيب.