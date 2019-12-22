ما هو أسوء الأمراض التي تواجة الانسان؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من أسوء الامراض التي تواجة الانسان هو مرض ارتفاع ضغط الدم .



ومن اهم مسببات مرض ارتفاع ضغط الدم هو تدخين السجائر والإسراف في تناول الملح وايضا الضغوط العصبية والنفسية التي يوجهها الانسان في الحياة اليومية .

اليكم بعض الوصفات التي سوف تخلصك من ارتفاع ضغط الدم:

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كشف احد المواقع الامريكية التي تهتم بالصحة العالمية قد انشاءت تقريرا تعد فيه بعض الوصفات والاكلات والاعشاب التي قد تخلصت من مرض ارتفاع ضغط الدم.

1/ الريحان :- يعد عشب الريحان من الاعشاب التي تملك رائحة ذكية وايضا يساعد بشدة في الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم والاستخدام ويمكن إضافته للمكرونة والحساء والسلطة .

2/ القرفة :- يعد مشروب القرفة من المشروبات الجيدة التي تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ويجب على الانسان ان يشرب كوب قرفة كل يوم صباحا ومساءا ويمكنك وضع حليب عليه .

3/ الحبهان :- وضع الحبهان على الطعام سوف يساعد كثيرا في الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم .