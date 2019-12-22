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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو أسوء الأمراض التي تواجة الانسان؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
من أسوء الامراض التي تواجة الانسان هو مرض ارتفاع ضغط الدم .
ومن اهم مسببات مرض ارتفاع ضغط الدم هو تدخين السجائر والإسراف في تناول الملح وايضا الضغوط العصبية والنفسية التي يوجهها الانسان في الحياة اليومية .
اليكم بعض الوصفات التي سوف تخلصك من ارتفاع ضغط الدم:
كشف احد المواقع الامريكية التي تهتم بالصحة العالمية قد انشاءت تقريرا تعد فيه بعض الوصفات والاكلات والاعشاب التي قد تخلصت من مرض ارتفاع ضغط الدم.
1/ الريحان :- يعد عشب الريحان من الاعشاب التي تملك رائحة ذكية وايضا يساعد بشدة في الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم والاستخدام ويمكن إضافته للمكرونة والحساء والسلطة .
2/ القرفة :- يعد مشروب القرفة من المشروبات الجيدة التي تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ويجب على الانسان ان يشرب كوب قرفة كل يوم صباحا ومساءا ويمكنك وضع حليب عليه .
3/ الحبهان :- وضع الحبهان على الطعام سوف يساعد كثيرا في الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم .
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