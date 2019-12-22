اغتيال "العريس" يهز العراق.. ووالدته تخرج في فيديو مؤثر

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الكويت.. تنامي الطلب على السيارات الصينية الكويت.. تنامي الطلب على السيارات الصينية سكاي نيوز عربية

اغتيال ناشط مدني ونجاة آخر وسط كربلاء اغتيال ناشط مدني ونجاة آخر وسط كربلاء سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO مناداة والدة "الشهيد العريس" في الناصرية سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وخرج الآلاف من الشبان في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، في تشييع لجثمان العصمي، الذي اغتاله مجهولون، الجمعة، ظنا منهم أنه شقيقه سلام.

وانتشر فيديو لوالدة العصمي، خلال مسيرتها مع الشبان، وهي تنعى ابنها قائلة: "غدروك الجبناء يا ابني.. لو مات واحد أو 100.. أني قافل (مصممة) على القضية.. هذه قضية العراق لا تنتهي".

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا من العراقيين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أبدو تعاطفهم مع "أم الشهيد"، وإعجابهم بإصرار الأم البطلة، بينما سماه البعض "الشهيد العريس"، بسبب انتشار منشور نشره العصمي عن خطوبته قبل فترة وجيزة.

وانتشرت فيديوهات أخرى لآلاف الشباب في مسيرة تشييع جثمان العصمي، مرددين عبارة "نشهد بس ما نستسلم"، وسط ساحة الحبوبي.

ونعى شقيقه الأكبر، سلام العصمي، أخاه، في منشور على موقع فيسبوك: "هذا الذي قتلتوه أخي الصغير وليس أنا، وحفل زفافه بعد أشهر من اليوم".

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مقدم من يورو نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي Advertisements شاهد: جماهير فلامنغو البرازيلي في جولة سفاري بصحراء قطر استغل مشجعو نادي فلامنغو البرازيلي وجودهم في قطر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم للأندية للاستمتاع بجولة سفاري في الصحراء العربية. وساعد الطقس المعتدل خلال شهر ديسمبر – كانون الأول في قطر على زيادة الشعور بالحيوية والتشويق وسط الكثبان الرملية. وقام الزوار من الجمهور البرازيلي بامتطاء السيارات ذات الدفع الرباعي التي يمكنها الإبحار وسط تلك الكثبان كثيفة الرمال. ويلتقي فلامنغو، بطل أمريكا اللاتينية، بليفربول الإنجليزي في نهائي البطولة يوم غد السبت وذلك بعد تغلبه على بطل آسيا نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء الماضي. وصعد ليفربول، بطل أوروبا، إلى النهائي بعد فوزه الصعب على نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الوسطى والشمالية. Euronews (Ar)

فرنسا أمام أكبر قضية "بيدوفيليا" في تاريخها.. طبيب مشتبه به باغتصاب مئات القصّر أعلنت لورلين بيريفيت، المدعية العامة الفرنسية لمدينة لوريان (شمال غرب) اليوم، الجمعة، أن عدد ضحايا الطبيب الجرّاح المتقاعد جويل لو سكوارنِك، المحتملين، بلغ 349. ويشبه بارتكاب لو سكوارنِك (68 عاماً) انتهاكات جنسية، بلغت حدود الاغتصاب في بعض الحالات، بحق مرضى قُصَّر وأطفال خلال ثلاثين عاماً من عمله في القطاع الطبي. وقالت بيريفيت إن الشرطة استمعت إلى إفادات 229 شخصاً من مناطق فرنسية مختلفة، فيما رفع 197 بينهم شكاوى إلى القضاء. وكانت المدعية أعلنت سابقاً أن عدد الضحايا المتوقع قد يبلغ 250، ما يجعل من القضية أكبر وأفظع قضية "بيدوفيليا" ( اعتداء جنسي على الأطفال) في فرنسا، تذكر بقضية شنيعة أخرى، ألا وهي قضية "دوترو" البلجيكية (1996). وتم توقيف لو سكوارنِك في أيار/مايو من العام 2017 على أن تتم محاكمته بين الثالث عشر والسابع عشر ما آذار/مارس المقبل بتهمة الاعتداء الجنسي على أربع قاصرات. ويقول مراقبون إن لو سكوارنِك قد يسجن عشرين عاماً في حال أدانته المحكمة، غير أن الإفادات الأخيرة التي حصدتها الشرطة والشكاوى المرفوعة قد تزيد عقوبة السجن. وعمل لو سكوارنِك في مراكز طبية مختلفة في فرنسا، وتنقل بين وسط البلاد وغربها، وعثرت الشرطة في العام 2017 في منزله على كتيبات تحتوي أسماء أطفال، كما صادرت نحو 300 ألف صورة و650 شريط فيديو وعدد مهم من الكتيبات التي أجرت تحقيقات معمقة فيها. Euronews (Ar)

الحكم بسجن الرئيس التنفيذي لـ "فرانس تيليكوم" في قضية انتحار الموظفين أصدر القضاء الفرنسي، الجمعة 20 كانون/ الأول، حكمه على مجموعة الاتصالات الفرنسية أورانج (فرانس تيليكوم سابقاً) ورئيسها التنفيذي السابق ديدييه لومبارد بـ "التحرش المعنوي"، الذي أدى إلى سلسلة من حالات الانتحار خلال عملية إعادة هيكلة للشركة جرت أواخر العقد الأول من القرن الواحد العشرين. وحكمت محكمة في باريس على لومبارد بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 150 ألف يورو، وحيث أن مدة الحكم تقل عن عامين وكون لومبارد لا يمثل خطراً على المجتمع، فلن يقبع خلف القضبان بموجب قواعد المحكمة الفرنسية. كما أدانت المحكمة شركة أورانج كذلك بنفس التهمة وفرضت عليها غرامة بقيمة 75 ألف يورو. بعد صدور الحكم قالت الشركة التي حققت أرباحًا أساسية بقيمة 3.3 مليار يورو في عام 2018، إنها لن تستأنف الحكم. وسبق أن أقرت أورانج بمعاناة الضحايا واعترفت بوجود أخطاء إدارية في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والخصخصة، لكنها نفت وجود أي خطة أو نية منهجية لمضايقة الموظفين. في حين نفى لومبارد وثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في أورانج، متهمين أيضاً بـ "التحرش المعنوي"، ارتكاب أي مخالفات. وقالوا إن خطة إعادة الهيكلة تعد ضرورة اقتصادية. كثير من مديري الشركات أدينوا بالتحرش، وغالبا ما فصلوا من العمل نتيجة لذلك، ولكن لم يشمل ذلك الشركات نفسها. وبحسب القاضي الذي ترأس الجلسة فإن مطالبات التعويض حتى الآن وصلت إلى مليوني يورو. وأعرب ممثلون نقابيون عن رضاهم عن قرار المحكمة في القضية التي أدت إلى مراجعة ثقافة الشركات في فرنسا، واعتُبر الحكم تاريخياً مع توقعات بأن يهز عرش مجالس الإدارة في الشركات الفرنسية ويمهد الطريق لإجراءات جماعية مماثلة في البلاد. رافائيل لوفرادو، ابن أحد موظفي فرانس تيليكوم (أورانج حالياً) المنتحرين، قال إنه وعائلته راضون عن الحكم لكنهم كانوا يودون حكم المتهمون بالسجن. في حين قال جان بول تيسونيير، وهو محام يمثل بعض الضحايا في القضية، إن الحكم وضح تماماً كيف يجب أن تتم معاملة الموظفين. وتعود القضية لمطلع الألفية، حين تمت خصخصة شركة الاتصالات التي كانت تعرف باسم فرانس تيليكوم، والتي أدت إلى التخلص من 22 ألف وظيفة وفتح 10 آلاف وظيفة أخرى، مما دفع بالنقابات للزعم بأن الإدارة سعت لإيجاد طرق لتشجيع العمال على الاستقالة أو قبول إعادة التعيين، في دولة يحصل فيها الموظفون بعقود حكومية على وظائف مدى الحياة، في حين يتمتع العاملون فيها في القطاعين العام والخاص بحماية قوية مصدرها قوانين العمل. وأدرجت النيابة العامة قضايا ما لا يقل عن 18 حالة انتحار و 13 محاولة انتحار بين أبريل 2008 ويونيو 2010. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO السيستاني يدعو إلى انتخابات عراقية مبكرة لتفادي "الاقتتال الداخلي" Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وتأتي عملية اغتيال علي العصمي، لتكمل سلسلة الاغتيالات البشعة للناشطين العراقيين على يد مسلحين مجهولين.

كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات سابقة لعلي العصمي، لم تمر شهور على نشرها، هزت مشاعر العراقيين الذين تفاعلوا معها بحزن شديد.

ونشر العصمي في 30 نوفمبر الماضي، منشورا على حسابه بموقع فيسبوك: "أهل النجف اعتنوا بأولادنا، الليلة سيحسون بالوحشة، لم يعتادوا على القبر، اعتادوا على (ساحة) الحبوبي"، في إشارة لتعاطفه مع قتلى مظاهرات الناصرية، الذي دفن عدد منهم لاحقا في النجف.

كما انتشرت صورة نشرها العصمي، بشأن خطيبته، حيث كتب في منشور: "بعد قصة حب دامت 5 أعوام، أخيرا هي لي"، في منشور قبل أشهر من اغتياله.

ويأتي اغتيال العصمي ضمن موجة الاغتيالات التي تشهدها مدن العراق، بهدف إسكات أصوات الناشطين والمواطنين عن المطالبة بمحاربة الفساد ومنعهم من التعبير عن رفض التدخل الإيراني في شؤون بلدهم.

ويشهد العراق حملة خطف وتخويف وترويع، تنفذها جهات مجهولة، وكيانات مسلحة وخارجين عن القانون، حسب ما تقول جهات دولية، فيما تحوم الشبهات حول أياد محلية، مدعومة من إيران.

ولم تنجح السلطات العراقية حتى الآن من الوفاء بتعهداتها بحماية المتظاهرين.