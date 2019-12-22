شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القمر الصناعى الإيطالى "سكاى مد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إطلاق مركبة فضائية الأربعاء الماضى، من قاعدة كورو فى جيانا الفرنسية مع أول قمر صناعى للمراقبة بالرادار كوزمو – سكاى ميد COSMO-SkyMed من الجيل الثانى تديره وكالة الفضاء الإيطالية ASI، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أنه أيضا بدأ إطلاق الصاروخ الروسى سويوز Soyuz فى مهمة مدتها ثلاث سنوات للبحث عن كواكب فى أنظمة شمسية أخرى.

وأضحت الوكالة أنه تم إخضاع القمر الصناعى الإيطالى لجميع الاختبارات قبل تشغيله ، وقال رئيس وكالة الفضاء الإيطالية جيورجيو بولسا إن "الجيل الجديد من الأقمار الصناعية التى تحمل اسم كوزمو أداة فعالة للنمو الاقتصادى والاجتماعى".

وأكد بولسا أن "نجاح هذا الإطلاق الأول للجيل الثانى من الأقمار الصناعية كوزمو سكاى مد يعد خطوة لضمان استمرارية وتوطيد بنية أساسية ممتازة وفريدة من نوعها فى العالم وقادرة على ضمان تطور خدمات المراقبة للكوكب".