شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أسيرين محررين من بيت أمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الناشط الإعلامى محمد عوض فى تصريح له، إن جيش الاحتلال داهم منطقتى الظهر وخلة العين فى بلدة بيت أمر، واقتحم منازل المواطنين الفلسطينيين، واحتجز قاطنيها، وأجرى تفتيشات بمحتوياتها، واعتقل الأسيرين المحررين سليمان جودات بحر ومحسن محمد زعاقيق، ونقلهما لمركز عصيون الاحتلالى المقام على أراضى المواطنين شمال الخليل.

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