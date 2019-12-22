6 قتلى بتفجير انتحاري استهدف فندقا وسط الصومال

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

أعلن مسؤول محلي في الصومال، أن حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف ليل السبت/ الأحد فندقا في مدينة غالكعيو بإقليم مدغ وسط الصومال بلغت 6 أشخاص.



وقال حرسي يوسف عمدة المدينة للأناضول إن الهجوم الذي استهدف فندق 5 نجوم الليلة الماضية تم تنفيذه عبر تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بمدخل الفندق الذي كانت تتواجد فيه قيادات عسكرية صومالية.



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واضاف حرسي ان الهجوم اسفر عن مقتل 6 اشخاص بينهم جنود حكوميون إضافة إلى جرحى(لم يوضح عددهم) تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة.

ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن أصابع الاتهام تشير عادة إلى مقاتلي حركة الشباب التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

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