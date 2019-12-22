رصد هزة أرضية جنوب غرب محايل عسير

صحيفة الخليج الالكترونية أوضح الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ أن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد -صباح اليوم الأحد- هزة أرضية في البحر الاحمر بقوة 3.4 على مقياس ريختر عند الساعة ٤٩ : ١ صباحاً وبعمق ١٥ كيلو متراً تقريباً وتبعد ٢٠ كيلو متراً عن الساحل و٦٥ كيلو متراً جنوب غرب محافظة محايل عسير.

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