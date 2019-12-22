شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة «سمسرة» استقدام العمالة المنزلية من 3 دول.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت أجور «السمسرة» زيادة بنحو 300 إلى 600 دولار للعمالة المنزلية من الفلبين وكينيا وأنجولا الأسابيع القليلة الماضية.

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وذكرت مصادر مطلعة بمكاتب الاستقدام، أن فاتورة سمسرة العمالة المنزلية الفلبينية ارتفعت بقيمة 600 دولار، وتجاوزت التكلفة الإجمالية حاجز 18 ألف ريال، فيما عمدت مكاتب التعاقدات الأوغندية زيادة فاتورة السمسرة 300 دولار للمعاملة الواحدة، وارتفعت فاتورة الاستقدام لأكثر من 9 آلاف ريال، أما أجور السمسرة في كينيا ارتفعت 400 دولار للمعاملة الواحدة، وتجاوزت التكلفة الإجمالية حاجز 9 آلاف ريال- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وقالت المصادر إن الزيادة الأخيرة في أجور السمسرة مرتبطة بقلة مكاتب التعاقدات في تلك الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالمقارنة مع المكاتب الوطنية، مما يشكل ضغطاً عليها، وبالتالي تحاول استغلال زيادة الطلب عبر رفع قيمة التكلفة على المكاتب الوطنية، إضافة إلى أن الرقابة على الأسعار في تلك الدول غير موجودة، بالرغم من وجود اتفاقيات مع تلك الدول بتحديد أسعار التكلفة.

وأكدت المصادر أن مكاتب التعاقدات في الدول المصدرة للعمالة تتجاوز التسعيرة الرسمية، لافتة إلى أن مكاتب التعاقدات حريصة على حماية نفسها من المساءلة القانونية، إذ ترفض إرسال خطابات أو رسائل إلكترونية تتضمن الزيادة في أجور السمسرة، مضيفة أن مكاتب التعاقدات الخارجية تحاول التهرب من المساءلة تفادياً للإيقاف في حال ثبوت التلاعب بالأسعار الرسمية.