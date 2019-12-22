شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الشورى» يطالب وزارة الصحة بتصنيف المستشفيات طبقاً للخدمات المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد قاسم الخالدي، بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة لمغالاتها في الأسعار، مؤكداً أن ما يحدث منها يعد ضربا من العبث والمرابحة غير المشروعة مما يستوجب تدخل وزارة الصحة وحسم الأمر فورا.

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ووفقاً لـ”عكاظ”، أوصى الخالدي وزارة الصحة بسرعة تصنيف المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الخاص في فئات ومستويات طبقا للخدمات التي تقدمها وما توفرها من خدمات طبية على أن تكون الأسعار الأساسية كفتح الملفات والتحاليل والأشعة والتنويم موحدة لكل مستوى حتى يتم تنظيم العمل الصحي في القطاع الخاص.

وشدد على أن لكل مواطن الحق في الحصول على مستوى عالٍ وآمن من الرعاية الصحية وضمان مستوى عال من الخدمة توفر له الأمان النفسي والاجتماعي، مشيراً إلى ضرورة توحيد فواتير خدمات القطاع الصحي الخاص، إما بإنشاء نظام إلكتروني موحد واضح للجميع، تشمل مقدم الخدمة والمستفيد.

وقال إن توحيد فواتير الخدمات الصحية بين المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة سيتيح الرقي والعمل في كل منشأة لجذب رضا المستفيد بعيدا عن الابتزاز المالي من رسوم مبدئية.