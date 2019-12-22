شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الخدمة المدنية» بشأن تعيين خريجي قسم البيئة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إشكالية عدم تعيين خريجي قسم البيئة في كلية الصحة العامة لا يقتصر على جامعة جازان وحدها، مشيرة إلى أن الأمر لا يختص بهذه الجامعة.
جاء ذلك رداً على شكوى خريجي البيئة من عدم قبولهم في الوظائف الصحية، وإشارتهم إلى وجود خلل في المسميات تسبب في تعطيلهم لسنوات، حيث أوضحت الوزارة على لسان المتحدث باسمها سلطان الظاهر – وفقا لـ«عكاظ» – أن الصحة العامة وتحديداً قسم البيئة تخصص مُصنَّف منذ سنوات وله مجالات عمل محددة في البيئة، مثل العمل في وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية.
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