شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح تحمى من نسيان المعلومات أثناء الامتحان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يعانى طلاب الجامعة من المذاكرة المكثفة خلال هذه الأيام لبدء موسم امتحانات نصف العام، ولكن يشكو معظم الطلاب من تكرار نسيان المعلومات أثناء الامتحان.

و في ما يلي 5 نصائح تحمى من نسيان المعلومات أثناء الامتحان. 1- النوم لمدة 8 ساعات يوميا مع الإقلال من تناول المنبهات. Advertisements 2- تنويع طريقة المذاكرة مابين التسميع بالكتابة والتسميع بالشرح لصديق. 3- مذاكرة الموضوع الواحد أكثر من مرة. 4- تجنب مايشتت الانتباه أثناء المذاكرة مثل التليفزيون والموبايل. 5- المراجعة الدورية على ماسبق مذاكرته.

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