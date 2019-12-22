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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروب يساعدك على فقدان 10 كيلو جرام في شهر واحد فقط! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
الدهون المتراكمة في منطقة البطن و الأرداف هي هاجس يؤرق بعض الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لأن هناك وصفات و أنظمة غذائية للتخسيس تعمل على فقدان الوزن لكنها لا تساعد بشكل فعال في القضاء على الكرش و دهون الأرداف.
و يبحث بعض الأشخاص الذين يرغبون بالتخلص من الكرش على وصفات فعالة للقضاء عليه، و كذلك دهون الأرداف، و م نقدم لكم وصفة سحرية فعالة جداً للقضاء على الكرش و الأرداف دون الحاجة لاتباع رجيم أو حمية غذائية.
مشروب العسل و الثوم يساعدك على فقدان 10 كيلو جرام في شهر واحد فقط إذا تم تناوله يومياً قبل النوم، وستجدون نتائج فعالة جداً دون اتباع وصفة غذائية معينة أو رجيم للتخسيس.
الطريقة:
يتم هرس فص من الثوم و وضعه في كوب ماء دافئ مع ملعقة من العسل الطبيعي، و تناول هذا المشروب يومياً قبل النوم و ستجدون نتائج رائعة.
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