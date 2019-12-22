شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون فى العراق يقطعون جسور فى ذى قار ودعوات لمسيرة "مليونية" ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قطع محتجين فى العراق اليوم الأحد، الجسور الرئيسية الثلاثة فى محافظة ذى قار، بينما تجددت التظاهرات بالقرب من بوابة حقل مجنون النفطى شمالى البصرة.

وحسب موقع سكاى نيوز، أعادت قوات الأمن العراقية، افتتاح عدد من الطرق فى محافظة البصرة، جنوبى البلاد، بعد إغلاقها من قبل محتجين فى الصباح الباكر من يوم الأحد.

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وجاء تدخل قوات الأمن العراقي فيما دعا اتحاد طلبة بغداد، وهو أحد تنسيقيات الاحتجاجات الشعبية في العراق، طلبة الجامعات والكليات الأهلية والحكومية إلى الخروج بمسيرة مليونية دعما لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.

وفي السياق نفسه، دعت التنسيقيات الاحتجاجية في محافظات الجنوب، العراقيين الى التظاهر مجددا والإضراب العام رفضا لمحاولات القوى السياسية تكليف القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قصي السهيل، المدعوم من قبل طهران لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين، غير أن التظاهرات لا تزال مستمرة للمطالبة برحيل النخبة السياسية التى تحكم البلاد منذ 2003.