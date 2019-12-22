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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم جزئيا بالبحرين معتدل بالإمارات وبارد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين مع تساقط خفيف للأمطاروانخفاض شديد فى درجات الحرارة.
وإليكم التفاصيل..البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بارد نسبيا وغائم جزئيا احيانا وتصل درجة الحرارة العظمى 22 مئوية.. والصغرى 14 مئوية.
السعودية
وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وتظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الغربية، وتزداد الرطوبة ليلاً وصباح الإثنين وقد يتشكل الضباب غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.
الإمارات
الكويت
نهارا
معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.
ليلا
بارد والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة.
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