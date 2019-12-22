شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 ريختر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن رصدهزة أرضيةفي البحر الأحمر بقوة 3.4 على مقياس ريختر الساعة 1:49 صباح اليوم الأحد. وذكر المركز – في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع “تويتر” – أن الهزة جاءت علىعمق ١٥ كيلو متر تقريبًا وتبعد ٢٠ كيلو متر عن الساحل و ٦٥ كيلو متر جنوب غرب محايل عسير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.