هكذا تتخلص من رائحة القدمين الكريهة والمحرجة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التعرق عملية طبيعية تحمي جسمنا من ارتفاع درجة الحرارة، لكن المشكلة تبدأ عندما تقوم البكتيريا بتحليل جزيئات العرق وهو ما يتسبب في ظهور الرائحة الكريهة لاسيما في القدمين. ويتحول العرق في القدمين لمرحلة مرضية عندما تزيد كمية العرق التي تفرزها كل قدم عن 50 مليغراما كل دقيقة، وفقا لتقرير نشره موقع "غيزوندهايت" الألماني.



وتشير الدراسات إلى أن الرجال بشكل عام أكثر معاناة من مشكلة تعرق القدمين من النساء، ويمكن التغلب على تعرق القدمين بإتباع بعض الخطوات التي تساعد في التخلص من الروائح غير المحببة للقدمين وهي، وفق موقع "غيزوندهايت":

1- اختيار الأحذية والجوارب بعناية: أولى خطوات التغلب على رائحة العرق الكريهة للقدمين تتمثل في اختيار جوارب مصنوعة من مواد لا تكتم العرق وهنا يجب الابتعاد تماما عن الجوارب المصنوعة من الألياف الصناعية.

وبالنسبة للأحذية يفضل ارتداء أحذية بفتحات أما بالنسبة لمن يضطرون لارتداء الأحذية المغلقة تماما لظروف العمل على سبيل المثال، فعليهم اختيار أحذية من الجلد والبعد تماما عن مشتقات البلاستيك.

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2- حمام القدمين: ينصح الخبراء وفقا لتقرير موقع "غيزوندهايت" بعمل حمام للقدمين في الصباح ثم تجفيفهما جيدا (مع الحرص على التجفيف الجيد لما بين الأصابع) وإزالة الجلد الزائد ويمكن أيضا لمن لديه المزيد من الوقت استخدام مجفف الشعر لضمان التجفيف التام للقدمين.

3- الميرمية: تتميز المريمية (القصعين) بأنها تقلل التعرق، لذا يمكن وضع القليل منها على الماء الذي توضع فيه القدمين.

4- خليط طبيعي لغسيل القدمين: يمكن خلط أوراق السنديان والزعتر وأوراق الجوز وشجرة الصفصاف في الماء وغليه ثم استخدامه بعد أن يبرد كحمام للقدمين.

5- بودرة القدمين: استخدام بودرة القدمين خاصة لما بين الأصابع يساعد في امتصاص العرق ومنع الروائح الكريهة.

6 - خيوط الفضة: تتميز الجوارب ذات الخيوط الفضية بكفاءة عالية لأن هذه الخيوط لها قدرة على منع تكاثر البكتيريا المسببة للرواح الكريهة.