ما لاتعرفه عن فوائد الفجل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الفجل من الأطعمة التي لا تتصدر قائمة الخضروات المفضلة عادة، لكن فوائده الصحية كثيرة وبعضها شديد الأهمية. إليك ما تحتاج معرفته عن فوائد الفجل:



يقلل خطر السرطان. يحتوي الفجل على مواد كيميائية نباتية منها مادة الانثوسيانين ذات الخصائص المضادة للسرطان. تعمل هذه المواد كمضادات قوية للأكسدة تساعد على الوقاية من السرطان.

تنظيم ضغط الدم. الفجل غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على حفظ التوازن مع الصوديوم وإبقاء ضغط الدم تحت السيطرة. وقد وجدت دراسة أن أوراق الفجل خفضت ضغط الدم المرتفع لدى المرضى المشاركين في التجربة من 214 إلى 166.

مفيد لمرضى السكري. لا يسبب الفجل أي ارتفاع في مستوى السكر بالدم، كما أنه غني بالألياف الغذائية المفيدة المرضى السكري.

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لتخفيف البرد والسعال. إذا كنت مصاباً بالبرد سيكون أكل الفجل فكرة جيدة. للفجل خصائص مضادة للاحتقان تساعد على تطهير المخاط. كذلك يحسّن الفجل المناعة.

يكافح الإمساك. إلى جانب محتواه الغني بالألياف التي تحسن عملية الإخراج، يساعد الفجل على تسهيل إفراز العصارة الهضمية والصفراء، ويفيد ذلك الجهاز الهضمي بشكل عام.

تخفيف الوزن. ينبغي إدماج الفجل ضمن أي نظام غذائي لفقدان الوزن لأنه غني بالألياف التي تعزّز الإحساس بالشبع، ويحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية.

لمرضى الربو. يحارب الفجل حساسية الجهاز التنفسي، ويحمي بطانته ضد الالتهابات.

البشرة. يساعد الفجل على أن تبدو بشرتك أصغر سناً نظراً لمضادات الأكسدة القوية التي يحتويها، والتي تحمي خلايا البشرة من التلف.

صحة الكليتين. يسهم الفجل في إزالة السموم من الجسم، ويحسن وظائف الكلى.