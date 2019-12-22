كيف تزيل الكرش المنتفخ في 60 ثانية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ماء ساسي sassy water، الذي يحمل اسم صاحبته Cynthia Sass هو الماء الذي سيساعدك على خسارة الوزن وتصغير حجم "الكرش"، هذه الوصفة تحوّل الماء العادي إلى شراب معجزة له تأثير سحري على صحتك. هو لا يحتوي على أي وحدات حرارية تقريباً ويمكن أن يساعد أيضاً على تحسين الهضم عندك.



وهذا الماء يعتبر المفتاح الأساسي لبرنامج ريجيم البطن المسطح (Flat Belly Diet) الذي وضعته أيضاً سينثيا ساس. وهناك سبب وجيه لهذا، فأنتم تستجيبون لحاجات جسمكم عندما تشربون 8 أكواب من الماء، بالإضافة إلى شيء آخر وهو ضرورة الموازنة بين السوائل الموجودة في الجسم والسوائل التي يفقدها.

شرب ماء ساسي يمكن أن يساعد على تسهيل الهضم الجيد بفضل مكوناته الصحية وهي الزنجبيل، الخيار، الليمون الحامض والنعناع، كما يمكنه أن يحسّن صحة الجسم بعدة طرق.

المكونات:

2 ليتر من الماء، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور طازجاً، خيارة مقشرة ومقطعة إلى دوائر رفيعة، ليمونة حامضة من الأفضل أن تكون عضوية، 12 ورقة من النعناع الأخضر.

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طريقة التحضير:

- لا تقشري الليمونة.

- امزجي كل المكونات في إبريق كبير.

– اتركي المزيج يرتاح في البراد كل الليل.

– اشربي ماء ساسي في اليوم التالي، ابتداءً من الصباح.

الليمون الحامض وماؤه مثاليان لفقدان الوزن. فالليمون الحامض مدر للبول طبيعي وهو غذاء قلوي يحافظ على توازن ال PH، أما الخيار غذاء مدرّ للبول فهو ينشط وظيفة الكلى التي تحرق الدهون عن طريق البول. هذه الوظيفة أساسية لفقدان الوزن بشكل صحي.

أما بالنسبة للنعناع الأخضر معروف بتأثيره المهدئ على البطن، فهو يساعدكم أيضاً على تحسين الهضم، والزنجبيل هو أحد المكونات الأكثر تأثيراً في هذه الوصفة، وله طعم ورائحة رائعين ويقدم فوائد عديدة للصحة، كما أنه مفيد جداً لإراحة الجهاز الهضمي وقد ثبتت فعاليته في محاربة السرطان.