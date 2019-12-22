خطوات تساهم بحرق الدهون بطريقة أسرع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هناك بعض التغييرات البسيطة في حميتكِ ونموذج حياتكِ ستجعلكِ تحرقين الدهون بشكل أسرع. ماذا لو أنّكِ تستطيعين خسارة وزنٍ أكثر في 14 يوماً دون أن تجهدي نفسكِ وتشعري بالجوع؟



سنقدّم لكِ سيّدتي بعض الخطوات التي اتّبعها أخصائيّو التغذية في العالم، تحت اسم Zero Belly Diet، وليس بالضرورة أن تقومي بكافّة هذه الخطوات، إلّا أنّها ستغير طريقة خسارتكِ للوزن بشكلٍ كامل، وستساهم بحرق الدهون بطريقة أسرع.

1- المشي السريع قبل الفطور:

ابدأي صباحكِ كلّ يوم بالمشي السريع، وستشعرين بالفرق على الفور.هي عادة صحيّة جدّاً حيث أنّ تعريض جسمكِ لأشعّة الشمس الصباحيّة يقلّل من احتمال زيادة الوزن بغضّ النظر عن درجة التمرين، كميّة السعرات الحراريّة التي تتناولين، أو العمر. بالإضافة إلى أنّ حرق السعرات الحراريّة قبل تناولك الطعام، يعني أنّكِ تقومين بالتمرين على معدة خالية، وبالتالي فإنّ الطاقة التي تستهلكينها تستمدّ على الفور من مخزونكِ من الدهون. كما تساعد هذه العادة على تحسين حالة القلب.

2- ابدأي يومكِ مع الشوفان:

تعتبر وصفة الشوفان ذات الحلاوة الطبيعيّة واحدةً من مفاتيح هذه الحمية، وبالأخصّ للسيّدات المدمنات على السكّر، تساعد على تخفيض نسبة انخفاض الكولسترول ونسبة الكلوكوز بالدم. قومي بطهي بعض الشوفان وأضيفي على وجهه الفاكهة.

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3- عليكِ بالفاكهة الحمراء بدلاً من الخضراء:

البطيخ عوضاً عن الشمام، العنب الأحمر بدلاً من العنب الأخضر، التفاح الأحمر بدلاً من الأخضر.. إلخ، هذه الفواكه تحتوي على معدّلات عالية من عناصر غذائيّة تسمّى بالفلافونويد- بالأخصّ الأنثوسيانين، وهي التي تعطيها اللّون الأحمر، والتي تخفّف من تخزين الدهون بشكل مؤثّر جينيّاً.

4- جرّبي الغواكامولي:

إنّها عبارة عن صلصة من الأفوكادو المهروس، والتي اشتهر بها شعب الآزتيك. فالأفوكادو سيغيّر حياتكِ، حيث ستلاحظين خسارة الوزن وتحسّن البشرة والأظافر، بالإضافة إلى تحسّن نومكِ، كلّها في وقتٍ واحد. للأفوكادو مفعول مزدوج بالنسبة لدهون البطن، حيث أنّه يؤثر في الدهون الأحاديّة غير المشبّعة والتي تقلّل من مشاعر الجوع لديكِ لاحقاً. كما تمنع هذه الدهون من تخزين الوزن في البطن.

5- اصنعي خليطاً بروتينيّاً نباتيّاً:

إنْ كنتِ تحبّين السوائل وبالأخصّ الباردة والسموثيز، قومي بخلط النباتات البروتينيّة في الخلّاط للحصول على عصيركِ الشهيّ. فالمشروبات الغنيّة بالبروتين تعتبر وسيلة عظيمة للحصول على جرعة تغذية عالية في وجبة خفيفةٍ بسيطة، تساعد في حرق دهون البطن، ولكن الأفضل أن تصنعي هذا المشروب منزليّاً تفادياً للموادّ الكيميائيّة.

6- تناولي البيض:

إنّه الطعام السحريّ الغنيّ بالبروتين والخالي من الدهون، فأثناء خسارتكِ للوزن عليكِششش الاهتمام ببناء العضلات أيضاً، بالإضافة إلى تنوع التغذية التي يمنحكِ إيّاها البيض، فهو أهمّ مصدر للكولين الذي يهاجم آليّة الجين المسؤول عن تخزين الدهون حول الكبد. جرّبي البيض مع البطاطا الحلوة.