شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: قطر وتركيا يستخدمان سفنا تجارية لأغراض عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى خالد المحجوب أن قطر وتركيا تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية لدعم الميليشيات فى طرابلس.

وقال المحجوب - فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - إن "السفينة التى تم احتجازها فى ليبيا يقودها طاقم تركي"، مضيفا "أن البحرية الليبية تقوم بالتحقيق مع طاقم السفينة التى تم احتجازها قبالة سواحلنا". Advertisements

واحتجزت قوات الجيش الوطنى الليبي، سفينة ترفع علم (جرينادا) وطاقمها تركى أثناء قيام السرية البحرية "سوسة" بدورية فى المياه الإقليمية قبالة ساحل درنة.

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