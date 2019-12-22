تأجيل إطلاق Motorola Razr 2019 قليلاً بسبب ارتفاع الطلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بعد جدل حول الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي تميل إلى أن تحدث بعض التعديلات وبالتالي التأخير، تم تأجيل إطلاق الهاتف Galaxy Fold لفترة طويلة بسبب بعض المشاكل على مستوى التصميم، وحدث نفس الأمر للهاتف Huawei Mate X، والآن حان دور الهاتف Motorola Razr 2019 للخضوع لنفس المعاملة.

Advertisements

تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Motorola Razr 2019 في الشهر الماضي بإعتباره أول هاتف قابل للطي يعتمد على التصميم الصدفي، ويبدو أن الناس يحبون هذا التصميم كثيرًا. على الأقل هذا هو السبب الذي تقول شركة موتورولا بأنه دفعها لتأجيل إطلاق الهاتف.

الخبر السار هو أنه لم يتم تأجيل إطلاق الهاتف Motorola Razr 2019 لفترة طويلة كما حدث للهاتفين Galaxy Fold و Huawei Mate X. أما الخبر السيء هو أن شركة موتورولا لم تكشف لنا بعد عن التاريخ الجديد الذي سيتم فيه إطلاق الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التأخير ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية فقط. كان من المفترض أن تبدأ موتورولا بتلقي الطلبات المسبقة يوم 26 ديسمبر قبل أن يتم عرضه للبيع في المتاجر في اليوم 9 يناير. والآن، يبدو أن الطلبات المسبقة لن تبدأ على الأرجح حتى العام المقبل.

سيكون الهاتف حصريًا لشركة الإتصالات Verizon في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكلف 1500 دولار أمريكي. هذا ليس هاتفًا رخيصًا بأي حال من الأحوال، ولكن يبدو أنه يثير ذكريات الماضي لدى المستهلكين، لأن هذا هو التفسير الوحيد لعبارة ” حالة من الإثارة والإهتمام لا مثيل لها من قبل المستهلكين ” التي ذكرتها شركة موتورولا في بيانها الرسمي.