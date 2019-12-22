شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظة الطائف بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت أمطار متوسطة على محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية شملت المنطقة المركزية ووسط المحافظة وقطاع الهدا حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. يذكرأن أحوال الطقس في الخليج تشهد حالة من عدم الاستقرار وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار على محافظة الطائف بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.