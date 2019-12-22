دراسة تحذر.. العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا يسبب السكتات الدماغية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

يتعرض الكثيرون للإصابة بارتفاع ضغط الدم نتيجة للإرهاق المستمر والذي قد ينتج عن ممارسة الأعمال الروتينة اليومية دون أخذ راحة كافية، وحذرت دراسة حديثة من العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا تجنبا لارتفاع ضغط الدم.



وأوضح الدكتور كزافييه ترودل من جامعة لافال بمدينة كيبك الكندية، أن ارتفاع ضغط الدم يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ أظهرت الدراسة التي أجريت على 3500 موظف من موظفي المكاتب، أن ممارسة العمل أكثر من 40 ساعة أسبوعيا تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى الثلثين، وفقا لـ"روسيا اليوم" نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقالت نتائج الدراسة إن الموظفين الذي يعملون لمدة 40 ساعة أسبوعيا كانوا عرضة بنسبة بنسبة 50% لارتفاع ضغط الدم، والموظفون الذين يعملون لمدة 49 ساعة عرضة لارتفاع ضغط الدم بنسبة 70%.

ويعد الضغط وعدم النوم الكافي وعدم ممارسة التمارين الرياضية، من أهم الأسباب الكامنة وراء الإصابة بارتفاع ضغط الدم وعدد من الأمراض الأخرى مثل السمنة والسكري، كما أن الأشخاص المصابون بضغط الدم عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو أمراض الكلى.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على مدار خمس سنوات، أن العمل بين 41 و48 ساعة كل أسبوع ما نسبته 54% من خطر ارتفاع ضغط الدم المقنع وهو الذي يكون فيه الضغط الدموي مرتفعا عند قياسه ومنخفضا بقية اليوم، و42% لارتفاع ضغط الدم المستمر.

وأكد "ترودل" ضرورة أن يدرك الناس أن ساعات العمل الطويلة قد تؤثر على صحة القلب، وإذا كانوا يعملون لساعات طويلة فعليهم سؤال الطبيب حول إجراء فحص ضغط الدم لديهم على مدار اليوم باستخدام جهاز يمكن ارتداؤه.