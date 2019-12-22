شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعلن إنقاذ 112 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيطاليا اليوم إنقاذ 112 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 60 كيلو مترا بحري قبالة السواحل الليبية، وفق وسائل إعلام محلية حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود أن السفينة “أوشن فايكنج” أنقذت 112 شخصا منهم 24 امرأة و38 طفلا، أحدهم في سن ثلاثة أشهر.