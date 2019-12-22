فتاة سعودية تعثر على والدتها الأندونيسية بعد 20 عاما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نجحت شابة سعودية في الوصول لوالدتها الإندونيسية ورؤيتها لأول مرة بعد نحو 20 عامًا من الفراق في قصة إنسانية مؤثرة وجدت صدى واسعًا في البلاد التي تكثر فيها الزيجات من الوافدات الأجنبيات اللاتي يُقِمنَّ ويعملن في المملكة.



وبدأت الشابة السعودية في الآونة الأخيرة البحث عن والدتها الإندونيسية التي غادرت المملكة قبل نحو 20 عامًا بعد وفاة زوجها السعودي ، وكان عمر الشابة يومها نحو عامين فقط، لتجد في سجلات السفارة السعودية في جاكرتا ما يحقق حلمها.

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وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية إن السفارة السعودية في إندونيسيا استطاعت إيصال الفتاة بوالدتها الإندونيسية، بعد أن لجأت الابنة لسفارة بلادها للوصول إلى أمها، وإنها تعمل على جمعهما في السعودية أو إندونيسيا بعد أن أجريّا لأول مرة مكالمة فيديو بينهما.

وساعد قيام الزوج السعودي الراحل، بتوثيق زواجه بشكل قانوني في السفارة، في سرعة الوصول للأم عبر جهود مشتركة لسفارة الرياض والسلطات الإندونيسية.

وتركت الأم ابنتها وغادرت المملكة مجبرةً بحسب ما قالت الابنة للمسؤولين في سفارة بلادها، قبل أن تجمعهما مكالمة الفيديو التي حضرت فيها المشاعر أكثر من الكلام بسبب عدم اتقان الأم للغة العربية ولا اتقان الابنة للغة والدتها الإندونيسية.

وتعد الإندونيسيات من أكثر الأجنبيات اللاتي لقينَّ إقبالاً من السعوديين على الزواج بهن لعدة اعتبارات بينها الدين الواحد، ورخص تكاليف الزواج، وبعض التفسيرات والفتاوى الدينية التي تبيح الزواج المؤقت.