شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من عناصر الشرطة العراقية فى هجوم لـ"داعش" بقضاء بيجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، السبت، أن أربعة منتسبين لشرطة الطاقة قتلوا فى هجوم تنظيم "داعش" الإرهابى فى قضاء بيجي. ونقلت القناة عن مصدر أمنى محلى - لم تسمه - القول إن "عناصر فى داعش هاجموا مساء اليوم، قوة من شرطة الطاقة ضمن منطقة الصينية فى بيجي؛ مما أدى الى مقتل أربعة منهم"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثث القتلى الى الطب العدلي.

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