شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين قرار البرازيل افتتاح مكتب تجارى فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم السبت، افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا فى القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى لا سيما القرار رقم 478 الذى ينص على دعوة الدول التى أقامت بعثات دبلوماسية فى القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

وأعربت المنظمة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولى والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.. ودعتها، فى الوقت نفسه، إلى التراجع عن هذه الخطوة التى تشكل انحيازاً للاحتلال الإسرائيلى ودعماً لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس المحتلة، التى من شأنها أن تلحق ضرراً بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البرازيل والدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي.