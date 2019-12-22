شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اللقطات الأولى لاحتجاز السفينة التركية على السواحل الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت البحرية الليبية، القبض منذ قليل، على سفينة يقودها طاقم تركى عليها علم جرينادا، واصطحبتها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالشئون التركية صوراً لبطاقة السفر الخاصة بطاقم السفينة التركي، وأبرزت هويتهم التركية، مؤكدين أن ليبيا ليست قطر التي تتعاون مع النظام التركى.

كما نشرت الصفحة مقطع فيديو يبرز اللقطات الأولى للقبض على السفينة التركية قبالة سواحل درنة، واصطحابها لميناء رأس الهلال للتحقيق معهم.

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وكانت فضائية "سكاى نيوز عربية"، قد أكدت احتجاز قوات البحرية الليبية لسفينة تحمل علم تركيا، واصطحبتها للتحقيق معهم، وأوضح الجيش الليبي، أنه سيجري التحقق من حمولة السفينة التركية والتعامل معها، واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا.