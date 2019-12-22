شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى الجديد يعين مديرا وأمينا عاما لمؤسسة الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعيين نور الدين عيادى، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. وقرر الرئيس تبون، وفقا لبيان للرئاسة الجزائرية، تعيين محمد الأمين مسايد، أمينا عاما للرئاسة. وكان الرئيس تبون، أدى أول أمس الخميس، اليمين الدستورية للرئاسة، عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم 12 ديسمبر الجارى بنسبة 58.13%. Advertisements

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