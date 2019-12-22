شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق فى فض اعتصام القيادة بالسودان تطلب المستندات المتعلقة بالواقعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نبيل أديب رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق فى فض اعتصام القيادة العامة فى السودان، فى 3 يونيو الماضي، أن اللجنة طلبت المستندات التى تم فيها تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة، والمتوفرة لدى الأجهزة الحكومية المختلفة.
وقال رئيس اللجنة، التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، إن تلك المستندات تشمل التسجيلات التى تمت بالكتابة أو بالصوت أو الصورة، مشيرا إلى أن تلك المستندات ستُمكنها من تحديد من ترغب فى الاستماع لشهادتهم من الرسميين فى إطار تحقيقاتها.
وأوضح أديب، فى تصريح صحفى اليوم السبت، أن الحكومة وفرت جزءا كبيرا من المتطلبات اللوجستية، التى ستمكن اللجنة من أن تتواصل مع الشهود بشكل آمن.
ودعا منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وجميع وسائل الإعلام، بمد اللجنة بما هو متوفر لديهم من مستندات.
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