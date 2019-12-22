شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص فى هجوم انتحارى خارج فندق بالصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضابط بالجيش الصومالى، إن سيارة ملغومة انفجرت اليوم السبت خارج فندق بمدينة جالكعيو فى إقليم مدج مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف المسؤول أن السائق فشل فى دخول مجمع الفندق مما دفعه للاصطدام بدلا من ذلك بعربة عسكرية كانت متوقفة خارج حاجز أمني.

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وقال الميجر على عمر "حتى الآن نعلم بمقتل سبعة أشخاص غالبا من المدنيين لكن عدد القتلى قد يرتفع... أُصيب أكثر من عشرة آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، وقال مسعف بمستشفى جالكعيو إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.