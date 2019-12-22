شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يحذر من قيام ميليشيا الحوثى بأكبر عملية نهب فى التاريخ لمدخرات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد وزير الإعلام اليمنى معمر الاريانى، تحذيراته من مساعى مليشيا الحوثى الانقلابية الموالية لإيران؛ لنهب رأس المال الوطني، وسحب مدخرات المواطنين فى أكبر عملية نهب منظم فى التاريخ.

وأوضح الاريانى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت- أن قيام المليشيا بتوزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد إلكتروني" ليس له أى أثر قانونى أو مالي.

Advertisements

ونبه الارياني، كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكترونى وعمليات النهب المنظم التى تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وأنشطتها التخريبية والتحريضية ودعم مليشيا إيران الطائفية فى المنطقة.

وأكد أن جميع المتورطين فى هذه الممارسات سواء كانوا من قادة مليشيا الحوثى أو المنخرطين معها من موظفى القطاع العام فى مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظمة للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد الوطني.