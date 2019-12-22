شكرا لقرائتكم خبر عن #خليفة_بن_زايد يتصدر ترند الإمارات.. واحتفاء كبير بظهور رئيس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "خليفة بن زايد"، ترند تويتر داخل دولة الإمارات خلال الساعات القليلة الماضية، وسط حالة من التفاعل الكبير بعد ظهور الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، فى فيديو جديد خلال استقباله للشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وعبر المشاركون فى الهاشتاج عن فرحتهم بظهور الشيخ خليفة بن زايد، مؤكدين دعمهم الكامل لقيادات الدولة والدعاء لهم، وفيما لم يتم الإعلان عن تفاصيل الزيارة التى جمعت بين رئيس الإمارات، وولى عهد أبوظبى.





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