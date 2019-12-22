اخبار الخليج

صور.. جحافل الجراد تغزو حقول الصومال وتهدد المحاصيل الزراعية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جحافل الجراد تغزو حقول الصومال وتهدد المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث مزارعو الصومال حكومة بلادهم والمجتمع الدولى، اليوم السبت، على مساعدتهم فى حماية محاصيلهم من غزو الجراد الذى تسبب فى أن كثيرا منهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم.

وقال جماد محمد وهو مزارع فى دوسامأرب العاصمة الإقليمية لجلجادود وهى منطقة شيه مستقلة "أتى الجراد بالفعل على منطقة الرعى لدينا وبعد ذلك نحن نكافح الآن لإنقاذ مزرعتنا على الأقل والتى زرعنا فيها البطيخ والفول.

"نحن غير قادرين على حمايتها وندعو الحكومة الصومالية والمجتمع الدولى لمساعدتنا"، وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الأربعاء إن الجراد دمر بالفعل 175 ألف فدان من المزارع فى الصومال وإثيوبيا المجاورة مما يهدد الإمدادات الغذائية فى البلدين فى ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عاما.

وقال جيرو قورهيرى وهو مزارع آخر فى المنطقة إن وقت مساعدته فات لأن الجراد أتى على جميع محاصيله، وقال "الجراد التهم المنطقة كلها ووصل الآن إلى مزرعتنا ليأكل نباتنا كما ترى". وأضاف "هذه هى النهاية، ليس لدينا ما نطعم به أطفالنا ولسنا قادرين على الشراء من السوق".

أشخاص يحاولون مواجهة الجراد
أشخاص يحاولون مواجهة الجراد

 

أطفال تجرى وسط الجراد
أطفال تجرى وسط الجراد

 

الجراد فى الصومال
الجراد فى الصومال

 

Advertisements
الجراد فى سماء الصومال
الجراد فى سماء الصومال

 

الجراد يغزو حقول الصومال
الجراد يغزو حقول الصومال

 

الجراد يلتهم المحاصيل
الجراد يلتهم المحاصيل

 

الجراد
الجراد

 

جحافل الجراد تغزو حقول الصومال
جحافل الجراد تغزو حقول الصومال

 

جحافل الجراد فى حقول الصومال
جحافل الجراد فى حقول الصومال

 

سيارة تسير وسط الجراد
سيارة تسير وسط الجراد

 

شخص يحاول بالطرق التقليدية مواجهة جحافل الجراد
شخص يحاول بالطرق التقليدية مواجهة جحافل الجراد

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. جحافل الجراد تغزو حقول الصومال وتهدد المحاصيل الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا