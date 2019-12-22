شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جحافل الجراد تغزو حقول الصومال وتهدد المحاصيل الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث مزارعو الصومال حكومة بلادهم والمجتمع الدولى، اليوم السبت، على مساعدتهم فى حماية محاصيلهم من غزو الجراد الذى تسبب فى أن كثيرا منهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم.

وقال جماد محمد وهو مزارع فى دوسامأرب العاصمة الإقليمية لجلجادود وهى منطقة شيه مستقلة "أتى الجراد بالفعل على منطقة الرعى لدينا وبعد ذلك نحن نكافح الآن لإنقاذ مزرعتنا على الأقل والتى زرعنا فيها البطيخ والفول.

"نحن غير قادرين على حمايتها وندعو الحكومة الصومالية والمجتمع الدولى لمساعدتنا"، وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الأربعاء إن الجراد دمر بالفعل 175 ألف فدان من المزارع فى الصومال وإثيوبيا المجاورة مما يهدد الإمدادات الغذائية فى البلدين فى ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عاما.

وقال جيرو قورهيرى وهو مزارع آخر فى المنطقة إن وقت مساعدته فات لأن الجراد أتى على جميع محاصيله، وقال "الجراد التهم المنطقة كلها ووصل الآن إلى مزرعتنا ليأكل نباتنا كما ترى". وأضاف "هذه هى النهاية، ليس لدينا ما نطعم به أطفالنا ولسنا قادرين على الشراء من السوق".



أشخاص يحاولون مواجهة الجراد



أطفال تجرى وسط الجراد



الجراد فى الصومال

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الجراد فى سماء الصومال



الجراد يغزو حقول الصومال



الجراد يلتهم المحاصيل



الجراد



جحافل الجراد تغزو حقول الصومال



جحافل الجراد فى حقول الصومال



سيارة تسير وسط الجراد