بومبيو: أيدى روسيا والصين ملطخة بالدماء بعد حجب المساعدات فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم السبت إن أيدى روسيا والصين ملطخة بالدماء بعد استخدامهما حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا مما حجب تسليم مساعدات عبر الحدود من تركيا والعراق إلى الملايين من المدنيين السوريين.
وقال بومبيو فى بيان "فيتو روسيا الاتحادية والصين أمس، لقرار مجلس الأمن الذى يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، مخجل".
وأضاف "إلى روسيا والصين اللتين اختارتا موقفا سياسيا يرفض هذا القرار.. أيديكما ملطخة بالدماء"، واستخدمت روسيا، بدعم من الصين، أمس الجمعة حق النقض فى مجلس الأمن للمرة الرابعة عشرة منذ بدء الصراع السورى عام 2011.
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